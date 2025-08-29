Selvi: “Komisyon Görev Dışı Kalırsa Gider.”

MECLİS KOMİSYONUNUN GÖREV SINIRLARI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Ağustos tarihli köşe yazısında, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun görev sınırlarını vurguladı. Selvi, komisyonun yalnızca “PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecine yönelik hukuki düzenlemeleri hazırlamakla” yetkili olduğunu ifade etti. CHP’nin bu komisyonu, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının durumunu gündeme taşımak için kullanabileceğine, DEM Parti’nin ise Kürt sorununun çözümünü ön plana çıkarma isteğinde olabileceğine dikkat çekti. “Ama bunlar bu komisyonun görevi değil” dedi.

KOMİSYONUN AMACINDAN SAPMAMASI GEREKİYOR

Selvi, eğer bu komisyon “amacının ötesinde işler yapmaya” girişirse, hukuki düzenlemeleri gerçekleştiremeyeceğini belirtti. Bu durumda komisyonun işlevsiz kalıp, dağılabileceği uyarısında bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın komisyona sunduğu geniş kapsamlı gündem maddelerini eleştiren Selvi, bu tür yaklaşımların komisyonun odaklanmasını engelleyebileceğini savundu.

HÜSEYİN YAYMAN’IN AÇIKLAMALARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın, “Bu komisyonun tarihi misyonu Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır” şeklindeki sözlerini aktaran Selvi, sürecin hassas bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ilk toplantıda komisyonun çerçevesini net bir şekilde çizdiğini ifade eden Selvi, bu komisyonun “Kürt sorununu çözme veya Türkiye’nin demokratikleşmesi yönünde çalışmaları” olmadığını belirtti. “Bu komisyon amacının ötesinde işler yapmazsa, hukuki düzenlemeleri gerçekleştirme yeteneğini kaybeder” dedi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN SORUNLAR

Selvi, komisyonda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın, çeşitli hukuki konuları gündeme taşıdığına dikkat çekti. “Bu komisyonun önündeki en büyük handikap, görev tanımının dışına çıkmaktır” diyerek, geçmişte yaşanan sorunlara atıfta bulundu. Eğer bu dönemlerde sürdürülen çalışmaların başarıya ulaşmadığını göz önünde bulundurursak, komisyonun varlığı sorgulanabilir.

KOMİSYONUN GEREKEN ROLÜ

Selvi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Hüseyin Yayman’ın itirazlarının yerinde olduğunu ve bu durumu kefil olan bir entelektüel olarak değerlendirdi. Yayman’ın, “Bu komisyonun adı ‘Kürt sorununu çözme’ komisyonu değildir” açıklaması ile önemli bir mesaj verdiğini belirtti. Sürecin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Selvi, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.