Selvi: “Komisyon Görev Tanımından Dışarı Çıkarsa Dağılır.”

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU’NUN GÖREVİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Ağustos tarihli köşe yazısında Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun görev alanını değerlendirdi. Selvi, komisyonun yalnızca PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecine yönelik hukuki düzenlemeleri hazırlamakla görevli olduğunu ifade etti. CHP’nin, komisyonu Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının durumu için bir zemin olarak kullanma isteği olduğunu belirten Selvi, DEM Parti’nin ise Kürt sorununu çözmeyi gündeme getirme ihtimaline dikkat çekti. Selvi, “Ama bunlar bu komisyonun görevi değil” dedi.

Selvi, eğer komisyon amacının dışına çıkarsa hukuki düzenlemeleri yapamayacağını ve böylece işlevsiz hale geleceğini uyardı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın sunduğu geniş kapsamlı gündem maddelerini eleştirerek, bu tür yaklaşımların komisyonun odağını dağıtabileceğini savundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın “Bu komisyonun tarihi misyonu Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır” şeklindeki sözlerine de yer veren Selvi, sürecin hassas bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

MECLİS BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Selvi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyonun çerçevesini belirlediğini ve “Bu komisyonun görevi PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecindeki hukuki zemini hazırlamak” dediğini aktardı. Kurtulmuş, komisyonun Kürt sorununu çözme ya da Türkiye’nin demokratikleşmesi yönünde herhangi bir görevinin olmadığını belirtti. Selvi, CHP’nin bu komisyonu Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması için kullanmayı deneyeceğini de belirtti. Ayrıca, Erinç Sağkan’ın komisyonda gündeme taşıdığı konuların komisyonun görev tanımının dışına çıkmasına sebep olabileceğini söyledi.

KOMİSYONUN GELECEĞİ VE HASSASİYETİ

Selvi, komisyondaki en büyük sorunun görev tanımının dışına çıkmak olabileceğini ifade etti. Bu tür bir durumun, “Bu komisyonun dağılması iyi olur mu?” sorusunu akla getirebileceğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın itirazlarının yerinde olduğunu vurguladı. Yayman’ın, “Bu komisyonun adı ‘Kürt sorununu çözme’ komisyonu değildir. Gerekirse bunlar için Meclis başka komisyonlar kurulabilir” şeklindeki uyarısını önemli bulduğunu dile getirdi. Bu tür yapıcı yaklaşımların, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.