Selvi: “Komisyon Görev Tanımının Dışına Çıkarsa Dağılır.”

MECLİS KOMİSYONUNUN GÖREV SINIRLARI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Ağustos tarihli köşe yazısında, Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun görev tanımlarına dikkat çekti. Selvi, komisyonun yalnızca PKK’nın silah bırakma ve tasfiye süreciyle ilgili hukuki düzenlemeleri hazırlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP’nin bu komisyonu Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının durumunu gündeme taşımak için bir zemin olarak kullanma niyeti olabileceğini, DEM Parti’nin ise Kürt sorununun çözümünü dile getirmek isteyebileceğini ifade etti. Selvi, “Ama bunlar bu komisyonun görevi değil” dedi.

KOMİSYONUN AMACININ DIŞINA ÇIKMA RİSKİ

Selvi, eğer komisyon amacının ötesinde işler yapmaya kalkışırsa, hukuki düzenlemeleri de gerçekleştirmenin mümkün olmayacağını uyarısında bulundu. Bu durumun komisyonu işlevsiz hale getirebileceğini ifade etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından komisyona sunulan geniş kapsamlı gündem maddelerini eleştirerek, bu tarz yaklaşımların komisyonun amacı dışına çıkmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın, “Bu komisyonun tarihi misyonu Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır” sözlerini aktaran Selvi, sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

KOMİSYONUN ÖNEMİ VE YETKİSİ

Selvi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyonun çerçevesini net bir şekilde belirlediğini, bu komisyonun amacının PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecindeki hukuki zemin hazırlamak olduğunu belirtti. “Bu komisyonun Kürt sorununu çözme ya da Türkiye’nin demokratikleşmesi yönünde çalışmaları yapma gibi bir görevi yok” ifadesini kullandı. Ayrıca, CHP’nin komisyonu Ékrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması için bir zemin olarak kullanma isteğinin olduğunu ve bu yönde bir teklif sunduklarını söyledi. Selvi, bu tür konular için ayrı komisyonlar kurulabileceğinin altını çizdi.

TARİHSEL FIRSAT VE UYUM

Hüseyin Yayman’ın, “Bu komisyon adını ‘Kürt sorununu çözme’ komisyonu olarak koymamalıyız. Kayyum meselesini ya da diğer hukuksal sorunları çözme komisyonu da değil” şeklindeki uyarısı önemli bir noktayı vurguluyor. Yayman, sürecin hem tarihsel bir fırsat sunacağını hem de dikkate alınması gereken bir misyon taşıdığını belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Yayman’ın itirazları, bu aşamada yerinde ve anlamlı bir yaklaşım olarak düşünülüyor. Bu komisyonun dağılması durumunda, “Bu aşamada komisyona ne gerek var?” sorusunun gündeme gelebileceği de Selvi’nin belirttiği diğer bir konu.