Selvi: “Mahkeme Kapılarından Koltuk Dilinmez!”

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ VE SİYASİ GERİLİM

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla geçici kurul başkanı olarak atanması sonrası başlayan siyasi gerilim devam ediyor. 15 Eylül’de çıkması beklenen “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başkanlığına dönme ihtimali gündemde.

SİYASET GÜNLÜK İŞ DEĞİL

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, süreç üzerine değerlendirmelerde bulunduğu köşe yazısında, “Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek?” şeklinde ifadeler kullandı. Selvi, siyasette tutarlılık ve vefa kavramlarının önemine vurgu yaptı.

MAHKEME YOLUYLA İKTİDAR ARAYIŞI DOĞRU DEĞİL

Selvi, CHP’deki yolsuzluk ve yönetim krizlerinin meşru mücadele alanları olduğunu belirtti, fakat mahkeme kararları üzerinden parti yönetimine talip olunmasını eleştirdi. “Bunların hepsi doğru ve meşrudur. Ama mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam” diyerek Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumunu sorguladı.

SİYASİ TUTARLILIK EKSİKLİĞİ VAR

Yazısının sonunda, “Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum” diyen Selvi, CHP’nin iç hesaplaşmasının mahkeme salonlarına taşınmasının partiye zarar verdiğini savundu.