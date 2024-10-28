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Semanur’un Not Defteri Ortaya Çıktı

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SEMANUR ARSLAN’IN NOT DEFTERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara’da hayatını kaybeden 27 yaşındaki binicilik eğitmeni Semanur Arslan’ın 43’üncü kattaki evinin penceresinden düşmesi olayı üzerine yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Arslan’ın not defteri, onun ruh halini ve düşüncelerini yansıtması açısından önemli bir belge haline geldi. Not defterinde yer alan ifadeler, “Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim” şeklinde dikkat çekiyor.

ANNE KARACA, KIZININ İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYOR

Arslan’ın annesi Elif Karaca ise kızı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Karaca, “Benim kızım mümkün değil, intihar etmez. Hayat dolu bir çocuktu. Benim kızım asla intihar etmedi” diyerek, Semanur’un hayat dolu bir kişilik olduğunu vurguladı. Bu ifadeler, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusundaki soru işaretlerini artırıyor.

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