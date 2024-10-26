Semanur’un Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’da, 43’üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki binicilik eğitmeni Semanur Arslan’ın cep telefonu incelemeye alındı. Semanur’un, ölmeden önce yakınlarına tehdit edildiğini ve takip altında olduğunu aktardığı öğrenildi. Semanur, 20 Ekim akşamı Çankaya’nın Konutkent Mahallesi’nde, arkadaşları Ferhat D. ve Ezgi Ö. ile buluşmak için bir gökdeleni ziyaret etti. İddiaya göre, kısa bir süre sonra 43’üncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrasında gözaltına alınan Ferhat D. ve Ezgi Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D., Semanur Arslan’ı tanımadığını ve olay sırasında başka odada olduklarını söyledi. Ezgi Ö. ise Arslan’ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sık sık ağladığını öne sürdü.

İNCELEME VE GİZLİLİK

Semanur Arslan’ın ölümüne dair yürütülen soruşturmada, cep telefonunun incelenmesi talep edildi. Semanur’un cep telefonu inceleme raporunun, otopsi raporuyla toksikoloji raporunda elde edilecek delillerle birlikte bekleniyor. Ailenin avukatı Can Lafçı, Semanur’un olay günü gittiği yere dikkat çekerek, “Bize göre bu olay basit bir kaza ya da intihar değil. Kesinlikle cinayet olduğunu düşünüyoruz,” ifadesini kullandı. Lafçı, elinde somut bir delil olmadığını ancak çevresiyle, kardeşiyle ve arkadaşlarıyla olan görüşmelerde Semanur’un karakteri üzerine bazı araştırmalar yaptıklarını belirtti. “Kesinlikle intihar edecek bir insan değil. Ölümünden kısa süre önce taksi çağırma araması yaptığı yönünde bilgi var,” dedi.

PSİKOLOJİK DURUMU VE TANIKLAR

Lafçı, aynı zamanda Semanur’un ölüm anından önce kardeşine takip edildiğini ve tehditler aldığını aktardığını belirtti. Semanur, bu durumu tanıdığı insanlarla paylaştığını ve dışarıda dolaşırken kapüşon takarak tanınmamak için önlem aldığını ekledi. “Bu şekilde takip edilme korkusu duyan bir kişinin intihar etmesi çok düşük bir olasılık,” diyen Lafçı, muhtemel bir cinayet durumuna dikkat çekti.

NEŞELİ BİR KİŞİLİK

Semanur’un kişiliği hakkında bilgiler veren avukat, “Mesleki tecrübelerimden yola çıkarak Semanur’un cinayete kurban gittiği sonucuna varıyorum; çünkü intihar edecek bir insan psikolojisine sahip değil. Hayat dolu, atları seven ve öğrencileriyle çok iyi ilişkiler kuran birisi,” ifadelerini kullandı. Semanur’un arkadaşlarıyla görüşmelerinde hala neşeli bir profil çizdiğini belirten Lafçı, intihar düşüncesi olan birinin böyle bir tutum sergilemeyeceğini vurguladı.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Lafçı, “Mevcut deliller toplanmış, ifadeler alınmış; fakat Semanur’un otopsi raporu ve toksikoloji raporu henüz ulaşmamış değil. Telefon incelemeleri gerçekleştikçe daha net delillerin ortaya çıkmasını umuyoruz,” diye ekledi. Soruşturma gizli yürütülse de gelişmelerin takipçisi olacaklarını ifade etti.