“Semih Şentürk İspanya’da Kapkaç Şoku Yaşadı”

SEMİH ŞENTÜRK İSPANYA’DA KAPKAÇ SALDIRISINA UĞRADI

Fenerbahçe’nin ve A Milli Takım’ın eski golcüsü Semih Şentürk, İspanya’da korkutucu bir deneyim yaşadı. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş olan Şentürk, Camp Nou stadyumuna dair fotoğraflar paylaşırken, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binerken kapkaççıların hedefi oldu. Kapkaççı, Semih’in çantasını almak istedi fakat Şentürk buna karşı direndi. İddialara göre, çantasını kurtarmayı başaran Semih, kolundaki saati kaptırdı.

Pınar Şentürk’TEN AÇIKLAMA

Olay sonrası Semih Şentürk’ün eşi Pınar Şentürk, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Bugün öğlen saatlerinde Barcelona’da yaşadığımız kötü olay doğrudur. Cana geleceğine mala gelsin. Olay anı yaşadığımız şok ve üzüntü sonrasında çok şükür ki sevgili eşim Semih Şentürk’e herhangi bir zarar gelmemiştir.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, “Olay sonrası tam uçak kalkarken yapılan bir haber başlığı bizi olaydan daha çok üzmüştür. ‘Semih Şentürk Barcelona’da saldırıya uğradı.’ Tıklanma uğruna yapılan bir haber sonrasında uçağa bindiğimiz için bize ulaşamayan ailelerimiz, sevenlerimiz ve üç kızımızın yaşadığı endişeyi bir bilseydiniz, bir daha sadece tıklanma uğruna böyle bir haber yapmak aklınıza bile gelmezdi. Neyse ki çok şükür Semih ve ben çok iyiyiz. Sağsalim evimizdeyiz. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok ederiz.” şeklinde konuştu.