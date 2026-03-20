Semih Şentürk’ten Fenerbahçe ve Galatasaray Yorumu

Spor analisti Semih Şentürk, Tivibu Spor yayınında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimalleri üzerine yorumlarda bulundu. Eski milli futbolcu, Galatasaray’ın şampiyon olma olasılığına dair dikkat çekici bir öngörüde bulundu.

FENERBAHÇE’NİN PUAN KAYIPLARI

Fenerbahçe’nin kaybettiği puanlar hakkında yorum yapan Semih Şentürk, “Dışardan bir taraftar olarak, ‘Kasımpaşa’yı, Antalya’yı, Karagümrük’ü nasıl yenemedik, bu maçları yenemezsek nasıl şampiyon olacağız?’ diyorum. Hala kafamda deli sorular.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Gaziantep’i yenebilirsin, evinde de yen zaten. Yenemiyorsan zaten havlu at.” diyerek takımın durumu hakkında eleştirisini sürdürdü.