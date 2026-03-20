Senatör Sanders’dan İsrail’e Silah Satışına Karşı Tasarı

ABD SENATÖRÜNDEN BOMBA SATIŞINA KARŞI TASARI

ABD’nin bağımsız senatörü Bernie Sanders, ülke yönetiminin İsrail’e yapılacak yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını durdurmayı amaçlayan bir tasarı sundu. Sanders’a, senatörler Chris Van Hollen, Jeff Merkley ve Peter Welch de bu süreçte eşlik ederek, ortak bir müdahale gerçekleştirdi. Öne çıkan açıklamasında, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi tarafından onaylanan ve 20 binden fazla bombanın İsrail’e gönderilmesini önlemek amacıyla diğer senatörlerin desteklerini talep ettiklerini ifade etti.

İSRAİL’İN YIKIMI GÖZÖNÜNDE

Sanders, yazılı açıklamasında “İsrail’in aşırılıkçı hükümetinin Gazze, İran ve Lübnan’da yol açtığı korkunç yıkım göz önüne alındığında, Amerikan vergi mükelleflerinin şu anda yapması gereken en son şeyin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine 22 bin yeni bomba sağlamaktır. Yasadışı bir savaşı desteklemek için artık silah yok.” dedi. ABD hükümetinin onayıyla, İsrail’e gönderilmesi planlanan silah paketinin içinde 5 bin küçük çaplı bomba, 10 bin adet 250 kiloluk bomba ve 12 bin adet 500 kiloluk bombanın yer aldığı belirtildi.

KONGRE TEPKİSİNE DİKKAT

Cumhuriyetçilerin hakim olduğu Senato’da söz konusu tasarının kabul edilmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak, İsrail’e yönelik yeni silah satışlarına karşı Kongre’de artan tepkilerin bu tür tasarılar bakımından önemli bir anlam taşıdığı değerlendiriliyor.

