Şenay Demirci’nin Paylaşımı Yürek Burktu

KAZA SONUCU ÖLÜMLER VE YARALILAR

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde gerçekleşen bir otobüs kazası sonucunda 4 kişi yaşamını yitiriyor, 26 kişi yaralanıyor. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Tedavi olan yaralılardan 24’ünün durumu devam ederken, 2 kişi hastaneden taburcu oluyor.

ŞOFÖR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Kaza ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor ve otobüs şoförü gözaltına alınıyor.

HAYATINI KAYBEDENİN ÜRKÜTÜCÜ PAYLAŞIMI

Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan 48 yaşındaki Şenay Demirci’nin Silivri Belediyesi’nde çalıştığı ve yıllık izni için memleketi Tokat’a seyahat ettiği belirleniyor. Demirci’nin Tokat’tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabında “Hiç istemesem de gidiyorum.” şeklinde bir paylaşım yaptığı görülüyor.

Aydın’da Çalışanlara Yüzde 23 Zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşları yüzde 23 artışla güncellendi. Bu zam, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

