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Senegal İle Anlaşmalar İmzalandı! Hedef 1 Milyar Dolar

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ANLAŞMALAR VE TİCARET HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “4 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar.” şeklinde açıklama yaptı. Türkiye ve Senegal’in ticari ilişkilerini geliştirme yönünde atılan adımlar dikkat çekiyor.

FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIM

Erdoğan, “İsrail’in Filistin topraklarındaki soykırımı karşısında Türkiye ve Senegal’in atacağı adımları konuştuk.” ifadeleriyle iki ülkenin Filistin meselesine yönelik ortak duruşunu vurguladı. Senegal’in Filistin konusunda “iki devletli çözümü esas alan tutumunun son derece kıymetli” olduğunu belirtti.

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