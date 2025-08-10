Şener Üşümezsoy Depremi Değerlendirdi

DEPREMİN GELİŞİMİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk’e yaptığı değerlendirmede bu depremin önceden tahmin edilebileceğini belirtti. Daha önceki konuşmasında, “Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı, kuzeyde Emet etkilenebilir. 7.1 oldu bitti, Emirce’ye giden kesimde bir deprem olabilir, Simav’da aktif gözüken bir kesim” ifadelerini kullanmıştı.

FAYLARIN KIRILMASI

Üşümezsoy, 1966’daki Manyas depremine atıfta bulunarak, “66’da Manyas’ta olan bir deprem nedeniyle stres var.” dedi. Simav ve çevresindeki yerlerin belirli bir döngü içerisinde deprem yapma eğiliminde olduğunu anlatan Üşümezsoy, “Simav, Menderes dağlarının en kuzey kesimi Simav çayı boyunca doğu batı yönlü kesilmiş. Güney kısmı yükselmiş. Bu yükselen kesimler, her yükselme belli bir deprem periyodu gibi deprem yapıyor. 1969’da, 1971’de, 2009’da, bu kez Sındırgı’daki deprem. Sırayla bu faylar kırılıyor. Piyanoda tuşlar nasıl sıraya ses verirse bu da böyle. Sıraya kırılıyor.” açıklamalarında bulundu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNE

Simav’da yaşanan depremlerin genellikle 6,5 büyüklüğünü geçmediğini belirten Üşümezsoy, “Yazın başında Simav’da dikkat çektiğimiz yerden kuzeye doğru gidiyor. Burada olan deprem kendini göstermişti, 25 km faydır, derinliği 10 km olduğu için doğuya doğru bir segmentte kırılma olabilir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Sındırgı’dan Alaşehir’e kadar olan fayın hareketliliğine dikkat çekerek, insanların korkmasına gerek olmadığını ifade etti. “Yenice Gönen fayında olan deprem Sarıköy, Bandırma’ya doğru stres yüklüyor, 7.2’lik hikaye abartılı bir hikaye. Simav’da 6,5’e ulaşmıyor depremler. Bunun hemen yanında doğu kenarında 6.2 deprem olabilir.” diyerek gelecekte olabilecek depremler hakkında bilgi verdi.