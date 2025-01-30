Seranit Granit Halka Arz Sonuçları Paylaşıldı

HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ

Halk Yatırım, KAP’a yaptığı açıklamayla birlikte Seranit paylarının halka arzına yönelik talep toplama süreçlerini “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle 27, 28 ve 29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirdi. Toplamda 150.050.000 TL nominal değerindeki paylardan, ortak satışı aracılığıyla halka arz edilmesi planlanan 21.450.000 TL nominal değerli payların ve sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi öngörülen 128.600.000 TL nominal değerli payların 15.600.000 TL nominal değerlik kısmının satışı iptal edildi. Böylece toplamda 113.000.000 TL nominal değerli paylar yatırımcılara dağıtıldı ve bu payların tamamının yatırımcılara iletimi sağlandı.

YATIRIMCI DAĞILIMI VE TAHSİSAT ORANLARI

Seranit’in halka arzı, 1.356.000.000 TL büyüklüğe sahip olup, 113.000.000 TL nominal değeri bulunan payların dağıtımı 153.011 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 15 adet yurt içi yüksek başvurulu yatırımcıya ve 29 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplam 153.055 yatırımcıya yapıldı. Bireysel yatırımcılar, talep ettikleri miktarda payları aldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %35,90, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı grubu için %37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için %26,47 olarak belirlendi.