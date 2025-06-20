Serbest Kıyafet Uygulaması Bitiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ererek forma uygulamasının devreye gireceğini duyurdu. Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak.” şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Uygulaması Yaygınlaşıyor

Yıllık Değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulamaya girdiğine değindi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da bu modelin uygulanacağını vurguladı. Böylece müfredatın kademeli olarak hayata geçirilmiş olacağını kaydetti.

Okul Yöneticileri Güvence Altına Alınıyor

Bakan Tunç, eğitim öğretim sürecine dair bilgiler verirken, “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başlarken özellikle ilkokul ve ortaokullarda her yıl yaşanan kaos ortamını düzene soktuk. Çocuklar okula başlarken öğretmen ve okul seçimi gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Bu durum, okuldaki yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bırakıyordu. Geçtiğimiz yıl başlattığımız yazılım sayesinde, zorunlu eğitim çağındaki tüm çocukların, ilkokul ve ortaokullara adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre en uygun okula kaydını sağlamış olduk. Artık okul yöneticilerimiz zan altında kalmaktan kurtuldu.” ifadelerini kullandı.

Serbest Kıyafet Uygulaması Sona Eriyor

Tekin, “Bir başka husus, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız ve idarecilerle birlikte seçimler yapıldı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yeniden forma uygulaması hayata geçmiş olacak.” dedi.

12 Yıllık Eğitim Süreci Üzerine Açıklama

Bir gazetecinin “4+4+4” eğitim sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Tekin, bu sistemin 2011 yılında uygulamaya konulduğunu, Türkiye’nin eğitim süresinin ortalamanın üzerinde olduğunu ve 28 Şubat’ın getirdiği dayatmacı zihniyetin ortadan kalktığını belirtti. Tekin, şunları aktardı: “Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izlemeye devam edeceğiz. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bu, yasal düzenleme ile siyasi erkin katılımını gerektiriyor. İlgili ortamlarda kanaatlerimizi dile getireceğiz ve adım atma yönünde nasıl bir ilerleme olacağını göreceğiz.”