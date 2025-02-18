Serdal Adalı Hastaneye Kaldırıldı

BAŞKAN SERDAL ADALI’NIN SAĞLIK DURUMU

Beşiktaş’ta Trabzonspor galibiyetinin coşkusu sürerken, Başkan Serdal Adalı’nın sağlık durumu ile ilgili bir gelişme gündeme geldi. Siyah-beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı, ağır grip şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu durumu gazeteci Candaş Tolga Işık kamuoyuna açıkladı.

PROGRAMLAR İPTAL OLDU

Adalı’nın iptal edilen programı hakkında yapılan açıklamada, ”Sayın Başkan Serdal Adalı geçirdiği ağır grip nedeniyle şu an hastanede… Kendisine acil şifalar diliyorum. Programı ileri bir tarihe erteliyoruz” ifadesi kullanıldı. Başkan Adalı’nın sağlık rahatsızlığı sebebiyle bu akşam TV100 ekranlarında gerçekleşmesi planlanan ‘Az Önce Konuştum programı’ iptal edildi.