Serdar Adalı’nın Programı Hastalık Nedeniyle İptal

BEŞİKTAŞ’TA SEVİNÇLE KARŞILANAN DURUM

Beşiktaş, Trabzonspor’u yenmenin mutluluğunu yaşarken, kulüp başkanı Serdal Adalı’nın sağlığı ile ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı. Beşiktaş’ın başkanı Serdal Adalı, ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu durumu gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu.

SAĞLIK DURUMU VE PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ

Adalı’nın iptal olan programı hakkında şu açıklama yapıldı: ”Sayın Başkan Serdal Adalı geçirdiği ağır grip nedeniyle şu an hastanede… Kendisine acil şifalar diliyorum. Programı ileri bir tarihe erteliyoruz.” Aldığı bu rahatsızlık nedeniyle, bu akşam TV100 ekranlarında yayınlanacağı belirtilen ‘Az Önce Konuştum programı’ iptal edildi.