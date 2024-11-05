Serdar Ortaç Satışa Çıkardı Lüks Evi

HAFİF KUMAR SORUNU VE KAYIPLAR

Serdar Ortaç, “Kumarda 10-15 ev kaybettim” demişti. Şimdi ise elindeki son evi de satışa çıkardı. Ortaç, Sarıyer’de bulunan 8 odalı, 4 salonlu ve 4 banyolu evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa sundu. Kumar ile olan ilişkisi nedeniyle pek çok para kaybeden Ortaç, daha önce 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı. “Para bitti bütün kazancımı yedim” ifadesini kullanan Ortaç, “1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu’nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı” şeklinde konuşmuştu.

SON MÜLKÜ VE SATIŞ KARARI

Oturduğu evin artık elinde kalan tek mülk olduğunu belirtmiş ve borçlarının hala devam ettiğini ifade etmişti. Borçlarını ödeyemeyen Ortaç’ın son mülkünü satışa çıkardığı iddia ediliyor. Ünlü şarkıcının Sarıyer’deki evinin yanı sıra Caddebostan’a taşınma kararını aldığı da ortaya çıktı. İstanbul’un en özel bölgelerinden biri olan İstinye sırtlarındaki evi oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.

ÖZEL TASARIM EVİN DETAYLARI

Boğaz manzaralı ve 750 metrekare arsa üzerine inşa edilen lüks ev, 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bir bina olarak öne çıkıyor. Ayrıca teras, balkon, özel kamera sistemi ve peyzaj gibi çeşitli olanaklar sunuyor. Serdar Ortaç’ın lüks evi zaman zaman medyada gündeme geliyor ve merak konusu oluyor.