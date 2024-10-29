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“Serdivan’da Cinsel İstismar İddiası”

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OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’da meydana gelen olaya göre, M.G. adındaki bir şahıs, otomobili ile Serdivan Kırantepe bölgesine götürdüğü 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İki çocuğun durumu ailelerine bildirmesi sonucunda, ailelerin şikayeti üzerine zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

ZANLININ HUKUKİ SÜRECİ

Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi. Burada nöbetçi hakimlik önüne çıktığı ve “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklandığı ifade edildi.

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