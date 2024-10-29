Serenay Sarıkaya’nın Gala Tarzı Dikkat Çekti

SERENAY SARIYAKA GALADA DİKKAT ÇEKTİ

Her yıl New York’ta gerçekleştirilen Amerikan Türk Topluluğu Galası bu sene de ilgiyle karşılandı. Galada Serenay Sarıkaya tarzıyla herkesi etkiledi. Külot modasından vazgeçmeyen güzelliği ile öne çıkan Sarıkaya, şıklığı ile beğeni topladı. Bu yılki etkinlikte Türk Film ve TV endüstrisinin uluslararası başarıları kutlandı.

FESTİVAL GECESİNE ÜNLÜ İSİMLER DAMGA VURDU

İkonik Cipriani’de gerçekleşen Amerikan Türk Topluluğu Galası, ünlü oyuncuların katılımıyla hareketlendi. Kokteyl ile başlayan etkinlikte Suzan Sabancı, Türk Film ve TV endüstrisine katkılarından ötürü Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’e ödüllerini verdi. Gecede, Serenay Sarıkaya’nın mayo kesimi kostümü ile göz doldurması dikkat çekti.

SOCİAL MEDYA POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından New York sokaklarında çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya’nın siyah kombin ile verdiği pozlar, 133 bine yakın beğeni aldı. Ayrıca, bu paylaşımlarına 1200’den fazla övgü dolu yorum geldi.