Serenay Sarıkaya Ve Hande Erçel Buluşması

SERENAY SARIKAYA VE HANDE ERÇEL’İN BULUŞMASI

Son günlerde sıkça konuşulan iki ünlü isim, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen bir ödül töreninde bir araya geldi. İkili, katıldıkları organizasyonda sergiledikleri şık tarzları ile dikkat çekmeyi başardı.

SARIKAYA’DAN HANDE ERÇEL AÇIKLAMASI

ABD’deki etkinliğin ardından, Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel hakkında açıklama geldi. Bu açıklama, ikilinin dostluğuna ve kariyerlerindeki ilerlemelere dair merak uyandırdı. Sarıkaya’nın yorumları, sosyal medya kullanıcıları arasında ilgiyle karşılandı.