Serengil’in ‘Bırak Git’ Mesajı Tepki Çekti

Tanyeli’nin Sağlık Durumu Ciddi Hale Geliyor

Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden eski oryantal Tanyeli’nin entübe edildiği haberi, magazin dünyasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Yoğun bakımda yaşadığı bu ağır durum, Tanyeli için sosyal medyada ardı ardına duygusal paylaşımların yapılmasına sebep oldu. Ancak Seren Serengil’in “Bırak git” ifadesi içeren paylaşımı, büyük bir tartışma ortamı oluşturdu. Tanyeli’nin oğlu ile birlikte Gonca Vuslateri ve Safiye Soyman gibi ünlü isimlerin içten paylaşımları ise yürekleri ısıttı.

Tanyeli’nin Acil Durumu ve Entübe Edilmesi

Uzun zamandır pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, son geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumunun daha da ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Bu gelişme, sevenlerini gözyaşına boğdu ve magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Tanyeli’nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayranları ve dostları dua zincirleri oluşturma çabası içine girdi.

Seren Serengil’in Olay Yaratan Mesajı

Tanyeli’nin entübe edilmesi sonrası sosyal medyada birçok duygusal mesaj yayımlanırken, Seren Serengil’in paylaşımı dikkatleri üzerine çekti. Tanyeli ile geçmişteki anılarını paylaşan Serengil, şöye yazdı: “Tanyeli… O kadar çok yıllar beraber çalıştık ki… İlla sen ol isterdim kadroda. Çünkü seni çok severdim. Kalbini, samimiyetini, beni güldürmelerini, kuliste bana ders verip benim bir türlü oryantal dansını beceremediğimene çok gülerdik. Ne güzel günlermiş… Ne kadar saygılı, ne kadar kalpten, ne kadar iyi yürekli bir kızdın. Yoruldun… Bedenin, ruhun yoruldu… Bir an önce iyileş diye, hayata tutunman için dualar ediyorum ama olur da çok acı çekiyorsa o güzel ruh, bırak aşkım. Bırak git… Burada akılda kalacak bir hayat yok geride bırakacağın… Biz de yaşıyoruz işte yaşamak denirse. Yaşanmayacak kadar kötülüklerle dolu bu dünyada zaman dolduruyoruz. Bari sen kaç kurtul bu kötülüklerden. Nerede huzurlu olacaksan orada ol… Hakkım sana helal olsun canım Tanyeli…”

Sosyal Medyada Tepkiler Artıyor

Seren Serengil’in bu paylaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcıdan tepki aldı. Kullanıcılar, “Tanyeli’ye dua etmek yerine ‘Bırak git’ demek ne kadar yanlış” ve “Bu sözler bir dostu incitir” gibi yorumlar yaparak Serengil’i eleştirdi. Öte yandan, bazı takipçiler ise Serengil’in duygusal bir anında kaleme aldığı içten bir mesaj olduğunu savunarak onun destekçisi olduklarını ifade etti. Tartışmalar büyürken, Serengil henüz bir açıklama yapmamış durumda.