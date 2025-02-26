Sergen Yalçın’dan Edin Dzeko’ya Övgü

SERGEN YALÇIN’DAN DZEKO’YA ÖVGÜ

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Sergen Yalçın, katıldığı bir yayında Süper Lig’de beraber oynamak istediği futbolcuyu açıklayarak dikkat çekti. Yalçın, Fenerbahçe’nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko için şaşırtıcı bir kıyaslama yaptı. Dzeko’nun 37 yaşında olmasına rağmen eleştirilerle ilgili konuşan Yalçın, “Yaşı konuşuluyor ama onun disiplinini, sınıfını ve tecrübesini kimse tartışamaz. Hatta gençlik döneminde Napoli’nin yıldızı Victor Osimhen’den bile daha iyiydi” diyerek futbol camiasında büyük bir gürültü yarattı.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI

Yalçın’ın açıklamaları sosyal medyada #DzekoVsOsimhen etiketiyle tartışma konusu haline geldi. Sorulara yanıt verirken geçmişe de vurgu yapan Yalçın, “Geçmişte Pascal Nouma gibi fiziksel ve teknik olarak güçlü forvetlerle çok uyumluydum. Topu bana indirsin, gerisini hallederdim. Dzeko da bu tarz bir oyuncu; ligimizdeki en değerli yabancılardan biri” dedi. Yalçın’ın yorumları, özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük etki yarattı.

TARAFTAR REAKSİYONLARI

Sosyal medya kullanıcıları, “Sergen bile Dzeko’nun değerini anlatıyor”, “Osimhen kıyası her şeyi özetliyor” gibi yorumlarla tepkilerini gösterirken, bazıları da “Yaş 37, performans 27!” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Dzeko’nun Fenerbahçe’deki performansı ve yetenekleri üzerine başlatılan bu tartışma, futbol gündeminde sıcak bir konu olmaya devam ediyor.