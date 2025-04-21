Sergen Yalçın’dan Galatasaray Müjdesi!

GALATASARAY TRANSFER GÜNDEMİ HAREKETLENİYOR

Galatasaray’ın transfer durumu canlılık kazanırken, teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı taraftarlara umut veren açıklamalar yaptı. Ekol TV’de yaptığı açıklamalarda, Victor Osimhen transferiyle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Yalçın, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. “Alacağız diyorlar. Dün konuştuk Abdullah Kavukcu ile, parayı verip alacağız diyor. Osimhen’i de alıyorlarsa seneye Icardi de gelecek. Galatasaray’ın kadrosu zaten güçlü, 2-3 transferle beton gibi bir kadro olacak” şeklinde ifadeler kullandı.

KADRO KIIYASLAMASI YAPILDI

Sergen Yalçın, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadrolarını karşılaştırarak, sarı-kırmızılı takımın daha güçlü olduğunu vurguladı. “Galatasaray’da arkayı Davinson toparlıyor. Fenerbahçe’de böyle bir oyuncu var mı? Skriniar biraz. Orta sahayı Torreira toparlıyor Galatasaray’da. Fenerbahçe’de var mı? Fred öyle bir savunmacı değil. Yanında Szymanski oynuyor, o da savunmacı değil. Talisca da değil. Forvete bakıyorsun Osimhen. Var mı Fenerbahçe’nin öyle bir santrforu?” şeklinde konuştu. Galatasaray’ın transfer çalışmaları hızla sürerken, Osimhen’in geleceğine dair resmi açıklamalar merakla bekleniyor.