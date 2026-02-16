Sergen Yalçın’dan Galibiyet Üzerine Değerlendirme

Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i Deplasmanda Yendi

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda oynadığı maçta RAMS Başakşehir’i 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Sergen Yalçın, takımın performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Yan top zafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı. Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik” dedi.

MAÇTAKİ GÖZLEMLER

Yalçın, yeni transferlerin performanslarının olumlu olduğunu vurguladı. “Yeni gelenlerin performansları iyiydi. 2-2’den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici,” ifadelerini kullandı. Takımda değişikliklerin yaşandığını belirten Yalçın, “Yüzde 50’si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Devre arasında aldığımız oyuncular, hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor.”

ALISMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yalçın, yeni oyuncularla birlikte takımın alışma sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi. “Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Önce geri düştük, öne geçtik, berabere oldu. Son ana kadar bırakmayı kazandık. Yavaş yavaş daha iyi olacak,” şeklinde konuştu.