Sergen Yalçın’dan Orkun Kökçü’ye Hayranlık Dolu Sözler

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulunarak, takımın performansını ve maçın detaylarını değerlendirdi.

MAÇ GÜZEL GEÇTİ

Yalçın, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde!” ifadesini kullandı. Maçta iyi başladıklarını belirten Yalçın, “Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, erken 2-0 bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var.” şeklinde konuştu.

MORALE İHTİYACIMIZ VARDI

Galatasaray mağlubiyetinin ardından takımın moral bulduğunu aktaran Yalçın, “Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız.” dedi. Her maçın farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan Yalçın, “Her maçın canı ayrıdır. Maçların canları çok farklıdır. Gençlerbirliği maçı farklı, Kasımpaşa maçı farklı. İnişler çıkışlar oluyor maç içinde. Rakip bazen sizden daha iyi oynuyor. Önemli olan totalde takım iyi mi, oyuncular motive mi.” ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ’YE ÖVGÜLER

Yalçın, Orkun Kökçü hakkında da övgü dolu sözler sarf etti. “Orkun’un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun’un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli.” dedi. Kökçü için ayrıca, “Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi.” ifadelerini kullandı.

KAZANMAK ŞARTTI

Yalçın, basın toplantısında kazanmanın önemli olduğunu vurguladı: “Milli maç arasından önce kazanmak önemliydi. Derbi mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay olmuyor. Oyuncularım 2 maçta da iyi performans gösterdi. Bugün erken gol bulduk. Skor sıkıntılı görünse de oyuna baktığımızda rakibin pozisyonu yok. İkinci yarı 3-4 net pozisyon yakaladık. Orada da kaleci şanslıydı. Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.” dedi.

HAKEMLERDEN ŞİKAYET VAR

Hakem yönetiminden şikayetçi olduğunu dile getiren Yalçın, bu sezon hakem uygulamalarının iç açıcı olmadığını belirtti. “Bugün de memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı. Derbide yaşananlar, verilmeyen kartlar, kuralların uygulanmaması… Kuralların herkese uygulanması gerekiyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Sezon başından beri ciddi problemler yaşıyoruz hakemlerle ilgili.” şeklinde konuştu.

GELECEK PLANLARI

Göreve geldikten sonra zorluklarla karşılaştıklarını belirten Yalçın, “Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Türk futbolunun içinde olduğu maddi durum sağlıklı değil. Kulüplerin bu bütçeleri karşılaması kolay değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak.” ifadelerini kullandı. Şunu da ekledi: “Taraftarlar oyunculardan mutlu olduğuna göre demek ki doğru kararlar vermişiz.”