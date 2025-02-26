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Sergen Yalçın: Dzeko Büyük Oyuncu Dedi

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SERGEN YALÇIN’IN OYNAMAK İSTEDİĞİ FUTBOLCU

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Süper Lig’de yer alan futbolculardan birlikte oynamak istediği ismi açıkladı. Kafa Sports’ta yer aldığı programda Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko’ya övgüler yağdırdı.

DZEKO’NUN KALİTESİ

“Şu an oynayan birini senin oynadığın zamana transfer etme şansın olsa kim olurdu aktif Süper Lig’den?” sorusuna Yalçın, “Ben mesela Pascal Nouma’yla oynamayı seviyordum. Benim oynayacağım oyuna uygun santrfor hoşuma gider. Pivot santrfor olsun, oynanan topları bana indirsin yeter, gerisini ben hallederim. Dzeko çok kaliteli bir oyuncu. Tartışmasız bir oyuncu” şeklinde yanıt verdi.

OSIMHEN’DEN DAHA İYİ BİR OYUNCU

Sergen Yalçın, Dzeko için, “Yaşı yukarıda diye tartışılıyor ama profesyonelliği, kalitesi, disiplini tartışılacak bir oyuncu değil. Bana soracak olursan Osimhen’den daha iyi oyuncu, gençken” dedi.

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