Serie A’da Şampiyon Cuma Belli Olacak

ITALYA’DA ŞAMPİYONLUK KOŞUSU

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) şampiyonluk için savaşı süren Napoli ve Inter, son hafta maçlarını 23 Mayıs Cuma günü gerçekleştirecek. Ligin resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Napoli-Cagliari ve Como-Inter karşılaşmalarının 25 Mayıs Pazar’dan Cuma günü saat 21.45’e alındığı duyuruldu.

NAPOLI BİR PUAN ÖNDE

Serie A’nın 37. haftası sonunda, lider konumundaki Napoli 79 puan toplarken, takipçisi Inter ise 78 puana ulaştı. Napoli, son hafta karşılaşmasında galip geldiği taktirde veya Inter mağlup olduğu ya da iki takım da berabere kaldığı durumda şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk hayali için galip gelip Napoli’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE NE OLACAK?

Zirvede puanların eşitliği durumunda, Serie A şampiyonu iki takım arasında yapılacak play-off mücadelesiyle belirlenecek.