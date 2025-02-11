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Spor

Serkan Asan Iğdırspor’a Kiralandı

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TRABZONSPOR SERKAN ASAN’IN TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Trabzonspor, sağ bek Serkan Asan’ın sezon sonuna kadar geçici transferi için Iğdırspor ile anlaştı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Serkan Asan’ın Iğdırspor Kulübüne 2024/2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi için anlaşıldığı bildirildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI NETLEŞTİ

Açıklamada, oyuncunun bu süreçteki bütün maliyetlerinin Iğdırspor Kulübü tarafından üstlenileceği de kaydedildi. Bu durum, Serkan Asan’ın gelişimi ve performansı açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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