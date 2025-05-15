Sermaye Artırımı Onaylandı, SPK Kararı!

SERMAYE ARTIRIMI VE BORÇLANMA ONAYLARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde kamuya açıklanan kararları doğrultusunda birçok önemli sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Ayrıca yurt dışı kaynaklı yasa dışı kaldıraçlı işlemler gerçekleştiren 27 internet sitesine erişim engeli kararı alındı.

BÜYÜK ŞİRKETLERDEN KAYNAK AKIŞI

SPK, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin 6 milyar 400 milyon TL’lik bedelli ve Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ’nin 62 milyon 400 bin TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı talebine onay verdi. Bununla birlikte, çeşitli şirketlerin toplamda on milyarlarca liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna da izin verildi. Onaylanan şirketler ve başvuru tutarları şu şekilde:

– Türkiye Halk Bankası AŞ: 50 milyar TL

– Tv8 TV Yayıncılık AŞ: 2 milyar TL

– Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ: 2 milyar TL

– Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ: 1,5 milyar TL

– Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ: 1,5 milyar TL

– Migros Ticaret AŞ: 3 milyar TL

– Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ: 330 milyon TL

– Türkiye Garanti Bankası AŞ: 6 milyar dolar

Bunun yanında SPK, Emlak Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar TL tutarındaki kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı başvurusunu da onayladı.

GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ

A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, sekiz farklı “şemsiye fon” kuruluşu için gerekli izinleri aldı. Bu fonlar arasında “Hisse Senedi”, “Borçlanma Araçları”, “Katılım” ve “Para Piyasası” gibi çeşitli yatırım araçlarını hedefleyen fonlar yer almakta. Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin, Templeton Türkiye Fonu II Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşu ve fon katılma paylarının ihracı ile ilgili başvurusu da olumlu sonuçlandı.