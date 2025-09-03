Servis Ücretleri 3 Bin 800 Lira!

İSTANBUL’DA SERVİS ÜCRETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Okulların açılması yaklaşırken, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, servis ücretleri hakkında önemli bilgiler verdi. Sinar, en son artışın 2025 yılının Ocak ayında gerçekleştiğine dikkat çekerek, yaklaşık dokuz aydır okul servis ücretlerinde herhangi bir düzenleme yapılmadığını ifade etti. “Okul servis ücretlerine zam yapılması gerekiyor” diyen Sinar, taleplerinin yüzde 50 oranında zam olduğunu ve bu artışın gerçekleşmesi durumunda en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 liraya çıkacağını aktardı.

ZAM TALEBİ BELEDİYE MECLİSİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül’de yapılacak olan belediye meclis toplantısında bu taleplerinin değerlendirileceğini belirtti. Özellikle Danıştay’ın UKOME’nin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından, fiyat belirleme kararlarının belediyelere geçtiğini ifade etti. İBB Meclisi’nde belirlenen fiyat tarifesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Sinar, “Geçen seneden beri triger kayışından motor yağına, lastiğe, kaskoya ve sigortaya kadar tüm masraflar sürekli artıyor ve bunlar yüzde 40’ın üzerinde zamlandı. İstediğimiz artışın makul olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN MALİYET HESABI

Servis araçlarının 16+1 kişi kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Sinar, maksimum 15 öğrenci taşıyabildiklerinin altını çizdi. Yüzde 50 zam talebinin kabul edilmesi durumunda ücretin 4 bin lira olacağını belirteren Sinar, “15 öğrenciden maksimum 60 bin lira elde edilebilecek. Bu ücret, meslektaşlarımızın aracın masraflarını, kasko sigortasını ödemesine, evini geçindirmesine ve kış lastiği almasına olanak sağlayacak” ifadelerini kullandı.