Servis Ücretleri 3 Bin 800 Lira Olabilir!

Okulların açılmasına az bir süre kala, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, servis ücretleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. En son ücret artışının 2025 yılının Ocak ayında gerçekleştiğini hatırlatan Sinar, yaklaşık dokuz aydır yeni bir düzenleme yapılmadığını vurgulayarak, okul servis hizmet tarifelerine zam yapılması gerektiğini ifade etti. Sinar, talep ettikleri yüzde 50 zammın gerçekleşmesi durumunda en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 lira olacağını belirtti ve “Öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi yüksek görünüyor ama rehber personel hariç en yakın ücret 2 bin 600 lira. Eğer talebimiz kabul edilirse, en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak” dedi.

Zam Talebi Değerlendiriliyor

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlangıç tarihi 8 Eylül’de gerçekleştirilecek belediye meclisi toplantısında zam taleplerinin değerlendirileceğini aktardı. Danıştay’ın UKOME’lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesi sonrasında bu kararın belediyelere geçtiğini belirten Sinar, İBB Meclisi’nde fiyat tarifesinin belirleneceğini kaydetti. Sinar, “Geçen seneden bu yana triger kayışı, motor yağı, lastik, kasko ve sigorta gibi masrafları sürekli karşılıyoruz. Bu giderler yüzde 40’ın üstünde zamlandı. İstediğimiz artış oldukça makul” şeklinde konuştu.

Servis Araçlarının İhtiyaçları

Sinar, servis araçlarının 16+1 kişilik olduğunu, ancak taşıyabilecekleri öğrenci sayısının maksimum 15 olduğunu belirtti. Ekstradan taşımak yerine 3-5 kilometre aralığında daha uygun ücretlerde taşıma yapılabileceğine dikkat çeken Sinar, “Eğer zam talebimiz kabul edilirse, ücret 4 bin lira olacaktır. Bu da 15 öğrenciden maksimum 60 bin liralık bir gelir demektir. 60 bin liralık bir ücret ile meslektaşlarımız, aracın masraflarını, kasko sigortasını karşılayacak ve evlerini geçindirecek” şeklinde ifadelerde bulundu.