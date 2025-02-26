Sessiz Albümle Yapay Zekaya Başkaldıran Müzisyenler

PROTESTO EDİLEN YAPAY ZEKÂ TELEF HAKKI DEĞİŞİKLİKLERİ

1000’den fazla müzisyen, yapay zeka telif hakkı değişikliklerine karşı bir protesto gerçekleştirerek sessiz albüm çıkardı. Bu albüm, boş stüdyoların ve performans alanlarının kayıtlarını içeriyor. Organizasyonun temsilcileri, eğer hükümetin planları devam ederse bu durumun sanatçıların yaşam kaynakları ve yaratıcılıkları üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini vurguluyor. techspot.com’un haberine göre Birleşik Krallık, yapay zeka şirketlerinin yasal olarak sahip oldukları materyalleri kullanarak modellerini eğitmelerine olanak tanıyan tekliflerde bulundu. Bu tür yatırımların çoğu, yaratıcıların ya da şirketlerin rızası olmadan gerçekleşiyor.

YAPAY ZEKÂ ŞİRKETLERİNE ÜCRETSİZ DÖNÜŞ KORKUSU

Albümün arkasında bulunan İngiliz besteci ve eski yapay zeka yöneticisi Ed Newton-Rex, “Hükümetin önerisi, ülkenin müzisyenlerinin yıllarca süren emeklerini yapay zeka şirketlerine ücretsiz olarak devretmelerine yol açacak ve bu şirketlerin müzisyenlerin çalışmalarını kullanarak onları rekabetten dışlayabilmesine imkan tanıyacak.” diye belirtti. Ayrıca, bu durumun yalnızca müzisyenler için felaket yaratmakla kalmayacağını, aynı zamanda “İngiltere, yaratıcı endüstrilerini yok etmeden de yapay zeka alanında lider olabilir” sözleriyle de ifade etti. Albümdeki 12 sessiz parçanın sanatçıları belirtilmezken, 1.000’den fazla sanatçı ortak yazar olarak listelerde yer aldı. Kate Bush’un da bu parçalardan birine stüdyosunda kayıt yaptığı ve “Geleceğin müziğinde sesimiz duyulmadan mı kalacak?” şeklinde bir sorgulama yaptığı düşünülüyor.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN CEVAP

Albümdeki mesajlar, “İngiliz hükümeti, AI şirketlerinin lehine müzik hırsızlığını yasallaştırmamalı.” biçiminde yer alıyor. Albüm artık Spotify’da dinlenebilir durumda ve elde edilen tüm gelirler, İngiltere merkezli yardım kuruluşu Help Musicians’a aktarılacak. Hükümet adına bir yetkili, mevcut telif hakkı ve yapay zeka yasalarının yaratıcı endüstriler, medya ve yapay zeka sektörlerinin “tam potansiyellerine ulaşmasını” engellediğini ifade etti. Yetkili, “Bu sektörlerle kapsamlı bir şekilde etkileşimde bulunduk ve bulmaya devam edeceğiz. Herhangi bir karar alınmadı.” diyerek ekleme yaptı.

İNGİLTERE’DE YAPAY ZEKÂ STRATEJİSİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin yapay zeka alanında küresel bir lider konumuna gelmesi için bir strateji taslağı oluşturdu. Bu taslak, yapay zeka büyüme bölgeleri, Ulusal Veri Kütüphanesi ve 2030 yılına kadar süper bilgisayar gücünün yirmi kat artırılması gibi kritik girişimler içeriyor. Plan ayrıca, verimliliği artırmak için yapay zekayı kamu hizmetlerine entegre etmeyi hedefliyor. Telif hakkı yasası değişiklikleriyle ilgili istişare süreci ise bugün sona eriyor. Protestolar arasında “Make It Fair” sloganını taşıyan günlük gazeteler de bulunuyor. The Times’da, film yapımcısı Barbara Broccoli, Bridget Jones’un yazarı Helen Fielding, aktör Stephen Fry, besteci Andrew Lloyd Webber ve müzisyen Ed Sheeran’ın aralarında bulunduğu 34 yaratıcı tarafından imzalanmış eleştirel bir mektup yayımlandı.