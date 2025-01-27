Sessizliğin Z Kuşağı Üzerindeki Etkileri Araştırıldı

GARİP SESSİZLİK ANLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA

Küresel literatürde diyaloglar sırasında 5 saniyeden fazla süren duraksama ve sessizlikleri tanımlamak için kullanılan “garip sessizlik anları”, yeni bir araştırmaya konu oldu. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 21 ülkede yapılan bu araştırma, Türklerin en çok yöneticileriyle bu tür sessizliklerden çekindiklerini, Z kuşağının ise en fazla rahatsız olan jenerasyon olduğunu ortaya koyuyor. Preply’nin gerçekleştirdiği araştırma, dünya genelinde sessizliklerin ortalama 6,8 saniyeden sonra garipleştiğini gösteriyor.

GELİŞMİŞ SOSYAL ETKİLEŞİM TEORİLERİ

Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, araştırmaya ilişkin değerlendirmelerinde “Sosyal bilimci Ty Tashiro’ya göre sosyal etkileşimlerde yaşanan sessizlikler esnasında beynimizin ‘kaç ya da savaş’ merkezi olan amigdala bölümünde alarm zilleri çalmaya başlıyor. Bazı sessizliklerin ‘garip’ hissettirmesi, avcı-toplayıcı toplumlara kadar uzanıyor” şeklinde konuştu. Sivişoğlu, toplumdaki sessizliklerin rahatsızlık seviyesinin dilin ritmine, melodisine ve o dille bağlantılı kültüre göre değiştiğini vurguladı.

TOPLUMSAL FARKLILIKLAR VE CİNSİYET AÇISINDAN RAHATSIZLIK DUYMA DURUMU

Brezilya’da 5,5 saniyenin, Tayland’da ise 8,1 saniyenin rahatsızlık hissi oluşturduğu tespit edildi. Türkiye’de bu sürenin ortalama 6,6 saniye olduğunu belirten Sivişoğlu, “Türkler en çok işyerlerinde yöneticileriyle yaşadıkları garip sessizlik anlarından rahatsızlık duyuyor. Özellikle kadınlar bu durumdan erkeklere kıyasla daha fazla rahatsızlık duyuyor. Z kuşağına mensup 16-24 yaş aralığındaki bireyler, belirsiz sessizliklerden daha fazla rahatsızlık hissediyor” dedi.

RAHATSIZ EDİCİ SESSİZLİK ANLARI

Araştırmada, sessizliğin en rahatsız edici durumları da belirlendi. İlk buluşmalar yüzde 38 ile en başta gelirken, topluluk önünde konuşma yüzde 35 ve partnerle önemli bir konuda tartışma ise yüzde 30,7 oranla izliyor. Z kuşağı özellikle cenazelerde, ilk buluşmalarda ve topluluk önünde yaşanan sessizliklerden rahatsızlık duyarken, 1946-1964 yılları arasında doğanların en çok stres yaşadığı durum topluluk önünde konuşma oluyor.

DİLİ KÜLTÜR VE RİTİM İLE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ

Sessizlik anlarını sona erdirmek için dolgu kelimeler kullanmanın önemli olduğunu vurgulayan Sivişoğlu, “Yabancı dil konuşma baskısı altında olanlar, garip sessizlik anlarında daha fazla bunalıyor. Biz de ana dilini konuşan binlerce öğretmen eşliğinde, dili ve kültürü birlikte öğretiyoruz. Öğrenciler, ‘Well’, ‘So’, ‘Anyway’ gibi kelimeleri günlük konuşmalarında kullanarak, dil öğrenimlerini daha organik hale getiriyor” diye belirtti. Preply, yabancı dil öğrenme sürecini daha kolay ve etkili bir hale getirmeyi hedefliyor.