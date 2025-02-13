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Sevgililer Günü Kampanyası MediaMarkt’ta Devam Ediyor

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KAMPANYA DETAYLARI

14 Şubat’a kadar geçerli olacak kampanyada, kulaklıktan robot süpürgeye, akıllı telefondan kameraya kadar pek çok son teknoloji ürün MediaMarkt mağazaları, mediamarkt.com.tr ve MediaMarkt mobil uygulamasında kullanıcıları bekliyor. Geniş ürün yelpazesiyle konforlu bir alışveriş deneyimi sunan MediaMarkt, ‘Sevgilini Mutlu Etme Garantili Teknolojiler Kampanyası’na hızla devam ediyor. Bu kampanya kapsamında hayatı kolaylaştıran binlerce teknoloji ürünü kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

KAMPANYA GEÇERLİLİĞİ

MediaMarkt’ın ‘Sevgilini Mutlu Etme Garantili Teknolojiler Kampanyası’ 14 Şubat tarihine kadar geçerli. Kampanya, Türkiye genelinde 102 MediaMarkt mağazasında, online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de ve MediaMarkt mobil uygulamasında düzenleniyor. Tüketiciler, bu fırsatlardan yararlanarak sevdiklerine hediyeler seçme imkanına sahip.

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