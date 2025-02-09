Sevimli Oyuncu Gezer, Uzak Şehir’de

GEZER’İN SEVİMLİ HALLERİ İYİ UYUMLAR SAĞLIYOR

AyNa Yapım tarafından hazırlanan Uzak Şehir dizisinde, 5 yaşındaki Gezer’in sevimliliği dikkat çekiyor. Küçük oyuncu, dizinin diğer oyuncularıyla da uyum içinde. Gezer’in tatlı halleri ve yetenekleri sosyal medya platformlarında çok fazla konuşuluyor. Dizi ekibi, Gezer ile çekilen eğlenceli fotoğrafları paylaşarak binlerce beğeni topluyor.

BAŞROL OYUNCULARI GEZER’E AŞIK OLDU

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, minik Kuzey ile oldukça iyi anlaşıyor. Oyuncular, Gezer’i öpmek için adeta yarışıyor. Küçük oyuncu set arkasındaki neşesiyle de ekipteki herkesin yüzünü güldürüyor. Uzak Şehir dizisi her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor.