Şevket Altuğ 83. Yaşını Sosyal Medyada Kutladı

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta oyuncu Şevket Altuğ, doğum günü vesilesiyle uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu. Ekranlardan uzakta, huzurlu bir hayat geçiren Altuğ, 83. yaş gününü sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı.

BODRUM’DA GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM

“Yedi Bela Hüsnü”, “Hababam Sınıfı”, “Gülen Gözler” ve “Tokatçı” gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarında yer alan; ayrıca “Süper Baba” dizisindeki ‘Fikret Aksu’ karakteri ile geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Altuğ, yaklaşık 20 yıldır yeni bir projede rol almıyor. 2002 yılında “Unutma Beni” dizisi ile ekranlara son kez gelen Altuğ, şu anda yaşamını Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürdürmekte.