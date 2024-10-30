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Şevket Çoruh’un Annelerine Son Veda।

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VEFAT HABERİ DUYURULDU

Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh, vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Çoruh’un cenaze namazı, Üsküdar Bülbüldere Camisi’nde öğle namazının ardından kılındı. Ardından, cenazesi aynı yerde bulunan mezarlığa defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM OLDU

“Arka Sokaklar” dizisinin oyuncuları Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Nazlı Tosunoğlu, Şevket Çoruh’u yalnız bırakmadı. Ayrıca Müjdat Gezen, Ozan Güven ve İlker Ayrık da cenaze töreninde yer aldı ve Şevket Çoruh’u teselli etti. Müjdat Gezen ve Zafer Ergin, cenazede hazır bulunan diğer isimler arasında yer aldı.

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