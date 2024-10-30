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Şevket Çoruh’un Annesi Vefat Etti

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ŞEVKET ÇORUH’UN ACI GÜNÜ

Şevket Çoruh, zor bir dönemden geçiyor. Ünlü oyuncunun annesi Neriman Çoruh, 82 yaşında hayata veda etti. Acılı anları yaşayan Çoruh, annesinin cenaze törenine katıldı. Tören, Üsküdar Bülbüldere Camii’nde kılınan öğle namazı ile başladı.

MEZARLIĞA DEFİN

Cenaze namazının ardından Neriman Çoruh, aynı bölgede bulunan mezarlığa defnedildi. Bu zor günde, Şevket Çoruh’un yanında olan ünlü isimler arasında Zafer Ergin, Timur Acar, Müjdat Gezen, Ozan Güven ve İlker Ayrık da bulunuyor. Arkadaşları, onun bu acılı döneminde destek vererek yalnız bırakmadılar.

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