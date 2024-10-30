Şevket Çoruh’un Annesi Vefat Etti

ŞEVKET ÇORUH’UN ANNESİ VEFAT ETTİ

Şevket Çoruh, annesi Neriman Çoruh’un kaybı ile derin bir acı yaşadı. Ünlü oyuncunun annesi 82 yaşında hayata veda etti. Merhumenin cenaze töreni Üsküdar Bülbüldere Camii’nde gerçekleştirilen öğle namazı ile başladı.

ACILI GÜNDE YANINDA OLDUKLARİ

Neriman Çoruh’un naaşı, cenaze töreninin ardından caminin hemen yanında bulunan mezarlığa defnedildi. Şevket Çoruh’u bu zor zamanında yalnız bırakmayan arkadaşları arasında Zafer Ergin, Timur Acar, Müjdat Gezen, Ozan Güven ve İlker Ayrık gibi tanınmış isimler yer aldı.