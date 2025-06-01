Seyhan Baraj Gölü’nde ceset bulundu

TEKNEDEKİ KAYIP GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde tekneden düşen genç adamın cansız bedeni, kaybolduktan beş gün sonra tespit edildi. Olay, 28 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve dört yakını ile birlikte tekneyle gölde yüzmeye açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan ve bir çocuk babası olan Gürbüz, tuvalet ihtiyacını gidermek istediğinde suya düşüp kayboldu.

ACİL DURUM İHBARI

Teknedeki diğer kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler gönderildi. Rüzgâr nedeniyle tekne sürüklenmeye başlayınca, teknedekiler kıyıya güvenli şekilde ulaştırıldı.

ACI HABER BEŞİNCİ GÜNDE GELDİ

Emirhan Gürbüz’ün cansız bedeni, kaybolduğu günden beş gün sonra sabah saatlerinde Sualtına Grup Amirliği’ne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 1,5 kilometre açıkta, 23 metre derinlikte bulundu.