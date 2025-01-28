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Seyhan Belediyesine İcra Şoku Yaşandı

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İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanlığı’na, 5 müteahhit firmaya olan borçları sebebiyle icra takibi başladı. İcra memurları, belediye binasına gelerek makam odasındaki eşyalarla birlikte haciz işlemlerini gerçekleştirdi.

MÜTEAHHİTLERE BORÇ ÖDENMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Oya Tekin’in yönettiği Seyhan Belediye Başkanlığı, önceki dönemden kalan yükümlülüklerini yerine getirmediği için icra takibine maruz kaldı. İcra memurları, Başkan Tekin’in makam odasına giderek koltuk, masa ve sandalye gibi eşyalara el koyup, bunları kamyonete yükleyerek götürdü. Tekin’in bu durumla ilgili bir açıklama yapacağı ifade edildi.

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