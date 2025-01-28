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Seyhan Belediyesine İcra Şoku Yaşandı

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SEYHAN BELEDİYESİ’NE İCRA TAKİBİ

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in yönetimindeki Seyhan Belediye Başkanlığı’na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği nedeniyle icra takibi başlatılıyor. İcra memurları, belediyeye gelerek Başkan Tekin’in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczedip kamyonete yüklüyor.

BAŞKAN TEKİN’İN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Oya Tekin’in konu hakkında bir açıklama yapacağı belirtiliyor. Bu durum, belediye yönetiminde yaşanan sıkıntıları gündeme getiriyor ve kamuoyunda merakla bekleniyor.

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