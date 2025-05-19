Seyhan Nehri’nde Çöp Kirliliği Var

SEYHAN NEHRİ’NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Daha önce İzmir Körfezi’ndeki koku ve görüntü kirliliği ile gündeme gelen çevre sorunları, şimdi de Adana’daki Seyhan Nehri’nde benzer bir tablo oluşturuyor. Seyhan Nehri, kentin simgelerinden biri olarak kabul edilen tarihi Taşköprü’nün altından geçerken, belediyenin zamanında gerekli bakımları yapmaması sonucu çevre kirliliği ile karşı karşıya kalıyor.

ZİYARETÇİLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Şehri ziyaret etmek için il dışından gelen misafirler, gördükleri manzara karşısında hem üzülüyor, hem de hayrete düşüyor. İl dışından gelen vatandaşlar, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor. Büşra Özdemirci, “Nehrin çok temiz olduğunu söyleyemem, böylesi tarihi bir yerin çöp içinde olmaması gerekiyor. Dikkat edilmesi gerek. Görülmesi gereken tarihi bir yer burası. Bu manzara karşısında kalmak kötü bir durum” diyerek üzüntüsünü belirtiyor.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Adana’da ilk kez bulunan İsmail Sarıkaya ise, “Karabük’ten Adana’ya ilk defa geldim. Adana’da ilk dikkatimi çeken nehrin kirliliği oldu. Bu kirliliği selde getirmiş olabilir, vatandaş da kirletmiş olabilir. Vatandaştan biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Cami arka tarafımızda, tarihimiz burada. Köprünün üstünden geçerken etrafındaki bu pislik içler acısı bir durum. Adana’ya çok yakışan bir hal ve hareket değil. Yetkililerin bu konuda bir an önce duyarlı olup gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz” diyerek düşüncelerini ifade ediyor.