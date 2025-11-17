Seyyanen Zam Vaadi Sonuçsuz Kaldı

Seyyanen zam vaadine ilişkin endişe: Kulislerdeki net mesajlar

Türkiye Gazetesi’nde “Memur ve emeklileri yeni yılda rahat edecek mi?” başlıklı yazısında değerlendirmeler yapan SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde edindiği izlenimlere yer verdi. Karakaş, “Ankara’dan esen rüzgârlar soğuk” ifadeleriyle ekonomi yönetiminin seyyanen zam vaadini engellediğini dile getirdi. Kulislerde net mesajları, “Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar. Ne refah payı, ne ilave kuruş, sadece zorunlu güncelleme” sözleriyle özetleyen Karakaş, hükümetin enflasyonla mücadeleyi gerekçe gösterdiğini ancak memur emeklilerinin “Vaadinizi ifa edin!” tepkisini dile getirdiğini vurguladı.

Beklenen zam oranına dikkat çekiliyor

Karakaş, mevcut durumun göstermiş olduğu üzere memur ve emeklilere yalnızca toplu sözleşmede belirlenen artışların uygulanacağını, ek bir iyileştirmenin görünmediğini ifade etti. Yazısında, “Rakamlar %18,5–20 arası bir nefes vadediyor, ama enflasyon canavarı hâlâ kapıda” diyerek seyyanen zammın bu yılbaşında yapılmaması gerektiğini belirtti.