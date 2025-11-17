Seyyanen Zam Vaadi Sonuçsuz Kaldı

seyyanen-zam-vaadi-sonucsuz-kaldi

Seyyanen zam vaadine ilişkin endişe: Kulislerdeki net mesajlar

Türkiye Gazetesi’nde “Memur ve emeklileri yeni yılda rahat edecek mi?” başlıklı yazısında değerlendirmeler yapan SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde edindiği izlenimlere yer verdi. Karakaş, “Ankara’dan esen rüzgârlar soğuk” ifadeleriyle ekonomi yönetiminin seyyanen zam vaadini engellediğini dile getirdi. Kulislerde net mesajları, “Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar. Ne refah payı, ne ilave kuruş, sadece zorunlu güncelleme” sözleriyle özetleyen Karakaş, hükümetin enflasyonla mücadeleyi gerekçe gösterdiğini ancak memur emeklilerinin “Vaadinizi ifa edin!” tepkisini dile getirdiğini vurguladı.

Beklenen zam oranına dikkat çekiliyor

Karakaş, mevcut durumun göstermiş olduğu üzere memur ve emeklilere yalnızca toplu sözleşmede belirlenen artışların uygulanacağını, ek bir iyileştirmenin görünmediğini ifade etti. Yazısında, “Rakamlar %18,5–20 arası bir nefes vadediyor, ama enflasyon canavarı hâlâ kapıda” diyerek seyyanen zammın bu yılbaşında yapılmaması gerektiğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bursa’daki Orman Yangınlarının Ardından Yeniden Yeşillendirme

Mudanya'daki 2015 ve 2018 orman yangınlarında zarar gören alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yeniden ağaçlandırılıyor ve doğanın tekrar yeşermesi sağlanıyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Gündem

Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Gündem

Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.