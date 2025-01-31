Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Deprem Paneli

PANELLERDE DEPREM FELAKETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde yer alan Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler’ başlıklı bir panel düzenledi. Panele Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

DEPREMİN ÖNGÖRÜLMESİ MÜMKÜN

Panelin açılış konuşmaları ve sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır’ın depreme dirençli hale getirilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Görür, “Deprem bizim kaderimiz değil. Bunu hiçbir zaman dini inançlarımızla da öngörmeyiz. Elazığ’ı deprem vurduktan sonra 2’nci gün bağıra bağıra ‘Kahramanmaraş’a dikkat edin’ dedim. Ne Kahramanmaraş’ın, ne Malatya’nın resmi organları, ne de sivil insanları bunu duydu. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemiyor, onlara itibar etmeyin. Ama deprem öngörülebilir. Bugünkü bilimle, teknolojiyle, Diyarbakır’ı deprem dirençli yapmak mümkün. Depremin Diyarbakır’a etkisi az da olabilir, çok da olabilir. Hem Doğu Anadolu fay hattı hem de Bitlis-Zagros fay hattı deprem üretir. 6 Şubat depremi, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır’ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak” ifadelerini kullandı.