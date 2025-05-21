Gündem

Sezen Aksu Saçlarını Kestirdi.

sezen-aksu-saclarini-kestirdi

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI VE SEZEN AKSU’YA ETKİSİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve sinemacı Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, 3 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Önder’in beklenmedik kaybı, sanat ve siyaset camiasında büyük bir hüzün yarattı. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de yakın arkadaşı Sezen Aksu oldu.

SEZEN AKSU’NUN RADİKAL KARARI

Ünlü sanatçının bu kaybın ardından aldığı radikal karar, sosyal medyada dikkat çekti. İddialara göre, Sezen Aksu, acısını hafifletmek amacıyla saçlarını kazıttı. TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında, gazeteci Mehmet Üstündağ, Aksu’nun bu kaybı kaldıramayarak kendi elleriyle saçlarını kazıttığını belirtti.

SAÇSIZ HALİ VE SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI

Aksu’nun hem saçsız görünümü hem de yeni saç rengi büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, binlerce etkileşim aldı ve sanatçının hayranları tarafından yoğun bir şekilde yorumlandı. Sezen Aksu’nun yaşadığı bu zor dönem, sevenlerini derinden etkiledi.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail, İran’a Saldırı Hazırlığı Yapıyor!

ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik potansiyel bir saldırı planladığına dair yeni veriler elde etti, ancak henüz kesin bir karar verilmedi.
Gündem

Maaşlar, Temmuz’da 17 Bini Geçebilir!

Emeklilere Temmuz ayında yapılacak zam oranları belirsizliğini korurken, uzmanlar en düşük emekli maaşının 17 bin lirayı aşabileceğini öngörüyor. Ancak, refah payı ve ek artış yapılmadığı takdirde, bu artışların sınırlı kalacağı bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.