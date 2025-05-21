Sezen Aksu Saçlarını Kestirdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI VE SEZEN AKSU’YA ETKİSİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve sinemacı Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, 3 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Önder’in beklenmedik kaybı, sanat ve siyaset camiasında büyük bir hüzün yarattı. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de yakın arkadaşı Sezen Aksu oldu.

SEZEN AKSU’NUN RADİKAL KARARI

Ünlü sanatçının bu kaybın ardından aldığı radikal karar, sosyal medyada dikkat çekti. İddialara göre, Sezen Aksu, acısını hafifletmek amacıyla saçlarını kazıttı. TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında, gazeteci Mehmet Üstündağ, Aksu’nun bu kaybı kaldıramayarak kendi elleriyle saçlarını kazıttığını belirtti.

SAÇSIZ HALİ VE SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI

Aksu’nun hem saçsız görünümü hem de yeni saç rengi büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, binlerce etkileşim aldı ve sanatçının hayranları tarafından yoğun bir şekilde yorumlandı. Sezen Aksu’nun yaşadığı bu zor dönem, sevenlerini derinden etkiledi.