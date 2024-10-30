“Sezgin Gülnar, Emre Kaplan’a Saldırdı!”

SEZGİN GÜLNAR PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü’nde görevli Sezgin Gülnar, Galatasaray derbisinin ardından muhabir Emre Kaplan’a yaptığı saldırı nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. 28 Ekim 2024 tarihinde oynanan Galatasaray – Beşiktaş mücadelesinde, “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları”, “talimatlara aykırı hareket” ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” gibi sebeplerle Beşiktaş Kulübü PFDK’ya sevk edildi. Gülnar ise yaptığı “saldırı” nedeniyle 29 Ekim 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

SALDIRI ANI VE SONRASI

Stattan çıkan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın bulunduğu esnada, Sezgin Gülnar’ın Galatasaray muhabiri Emre Kaplan’a yumruk attığı gözlemlendi. Kaplan, saldırı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı ve burun kemiğinde kırık olduğu belirtildi. Ayrıca, yanağında da bir açılma olduğu öğrenildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray – Beşiktaş derbisinin ardından yaşanan saldırıya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada “Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

BİLGİLER VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Emre Kaplan’a yönelik saldırıya bir tepki gösterdi. Bakan Bak, “A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.” ifadeleriyle düşüncelerini aktardı.