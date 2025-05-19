Şezlong Kiralamayan Turisti Darp Ettiler

ANTALYA’DA ŞOK EDİCİ OLAY

Turizmin gözdesi Antalya’da dikkat çeken bir olay yaşandı. Alanya’ya bağlı Damlataş Plajı’na giden yabancı uyruklu bir turist, şezlong kiralamak istemedi ve eşyalarını kuma bırakarak denize girmeyi tercih etti. Ancak, tesisin çalışanları durumu fark ederek turiste şezlong kiralamasını ya da plajı terk etmesini bildirdi.

ŞEZLONG TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Şezlong fiyatları üzerine tartışma çıkan turist ile tesis çalışanları arasında gerilim arttı. Tesis çalışanı, aldığı yanıt nedeniyle turistin darp edildiği anları gözler önüne serdi. Olayı diğer tatilcilerin müdahalesiyle yatıştırıldı ve turist plajdan ayrılmak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar, Antalya gibi turizm açısından önemli bir şehirde bu tür bir olayın yaşanmasını şiddetle eleştirdi. Tepkilerin büyümesiyle güvenlik güçleri durumu incelemeye aldı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, olayla ilgili olarak, “Kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan bu saldırı ile ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatıldı. Olay anında işletme mühürlendi ve halen mühürlü.” diyerek durumu aktardı.

İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay hakkında işletme sahibi Serhan Koçaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olayın kendi işletmesinin sınırları dışında gerçekleştiğini öne sürdü. “Alkol etkisinde olan bir Rus turist, Türk müşterimize şezlong fırlattı. Müdahale ettiğimde göz yaşartıcı bir saldırıya uğradım.” ifadelerini kullandı.

DARP RAPORU ALDI

Koçaroğlu, mağdur olduğunu belirterek, polis ekiplerini aradığını ve hastaneye gittiğini belirtti. Darp raporu aldığını ve turistin herhangi bir darp yaşamadığını açıkladı. Olayın sosyal medyadaki görüntüleri ile ilgili olarak, “Gösterilen görüntüler yaşanan olaya dair başlangıç görüntüleri değil.” dedi.

OLAYLA İLGİLİ İDDİALAR

Daha fazla açıklama yapmayan Koçaroğlu, işletmesi hakkında oluşturulan olumsuz algıdan ötürü üzüntü duyduğunu belirterek, “Alanya’nın turizm imajına zarar gelmemesi adına şikayetçi olmadım. Ancak bazı yayın organlarında çıkan asılsız haberler nedeniyle tüm yasal haklarımı saklı tutuyorum.” ifadelerini kullandı.