SGK Cezai İşlem Uygulayacak!

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DENETİMLERİNİ ARTIRIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul ve yetim aylığı ödemelerini suistimallerden korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırıyor. Kurum, boşandığı eşiyle fiilen devam eden ilişkisi olan bireylerin yetim aylığı almasını engellemek için çeşitli önlemler alıyor. Yapılan incelemelerde böyle bir durum tespit edildiğinde, ödemeler durduruluyor ve kamu zararına neden olan kişiler hakkında cezai işlemler başlatılıyor.

DENETİMLERDE SIKILIK ARTIRIYOR

SGK, sosyal güvenlik mevzuatına aykırı olarak yetim aylığı alanlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle, eşinden boşanmasına rağmen fiilen birlikte yaşamaya devam eden kişiler hedef olarak belirleniyor. Bu denetimlerin sonucunda toplam 2.404 kişi tespit edildi ve bu bireyler hakkında yasal süreç başlatıldı. Alınan bu aylıkların faiziyle beraber geri alınması için gerekli çalışmalar sürdürüyor.

SGK yetkilileri, bu tür işlemlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı olduğunu dile getiriyor. Yönetmelikler gereğince, boşanma sonrasında birlikte yaşamaya devam eden kişilerin aylıkları kesiliyor. Ayrıca, fazladan alınan ödemelerin faiziyle geri tahsili için hukuki süreç başlatılıyor. Kurum, bu denetimlerle kamu zararını önlemeyi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini korumayı amaçlıyor.

SUISTİMAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEN DURUMLAR

SGK’nın açıklamalarına göre, bazı durumlar suistimal olarak nitelendiriliyor. Bunlar arasında;

– Muvazaalı Boşanma: Yetim aylığı almak için eşinden boşanan ve fiilen birlikte yaşamaya devam eden kişiler.

– Durum Değişikliği Bildiriminde Bulunmama: Yetim aylığı alanların, sigortalı bir işe girmesi veya evlenmesi gibi durumları SGK’ya bildirmemesi.

– Sahte Belgelerle Aylık Bağlanması: Gerçeğe aykırı bilgi veya belgelerle sosyal güvenlik ödemesi alınması.