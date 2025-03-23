SGK’dan 2025 Bayram İkramiyesi Açıklaması

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, emeklilerin sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi kesinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı açıklamayla, 2025 Ramazan Bayramı’na ait ikramiyelerin 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayramın 30 Mart’ta başlaması nedeniyle, ödemelerin bayram öncesinde, yaklaşık bir hafta önce yapılması planlanıyor.

İKRAMİYE MİKTARI VE DEĞİŞİKLİKLER

Emekli bayram ikramiyesinin miktarının 3 bin TL’den 4 bin TL’ye artırılması yönünde bir karar alınmış ancak bu kararın Meclis’ten geçmesi gerekmekte. SGK’nın açıklamasında, “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce ikramiyelerin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını belirtmişti. SGK’nın duyurusuyla, 24 Mart itibarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, tahsis numaralarına göre ödemelerini almaya başlayacak. Ödemeler, 24-28 Mart haftası içerisinde tamamlanacak.

HANGİ GRUPLAR YARARLANACAK

Bayram ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan tüm emekliler yararlanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile hak sahipleri de bu ödemelerden faydalanabilecek. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise hak sahipliği oranına göre ikramiye alacak.

ÖDEME TAKVİMİ VE DETAYLARI

SGK, geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel olarak ödemeleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre sırayla yapacak. Tam ödeme takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak ancak 24 Mart Pazartesi’den itibaren emekliler bayram hazırlıklarını kolaylıkla yapma imkanı bulacak. İkramiyelerin, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacağı ve e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği belirtiliyor. SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günleri; 17, 18, 19 olanlara 24 Mart, 20, 21, 22 olanlara 25 Mart, 23, 24, 25, 26 olanlara ise 26 Mart olarak belirlendi. BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlara ödemelerin 27 Mart’ta yapılacağı, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara ise Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart günü ödeme gerçekleştirileceği bildirildi.